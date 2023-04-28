Hatay’da korkutan deprem

AFAD’dan yapılan açıklamada Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 08.15 sıralarında Hatay’ın Samandağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, şehir merkezinde ve diğer ilçelerde de hissedildi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediği öğrenildi.