‘Hatay’da su sıkıntısı var’ iddialarına yanıt

Deprem sonrası yayılan haberler hakkında açıklama yapıldı. ‘Hatay’da su sıkıntısı var’ iddialarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yanıt geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremler nedeniyle su şebekelerinin yoğun hasar gördüğü Hatay’da yaşanan su sıkıntısı iddilarına yönelik açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

“Hatay’dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, “su ihtiyacı var” diyerek, spekülasyon yapıyor. İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz.

Buna rağmen deprem bölgesini “unutmadık” demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Öte yandan Hatay Valiliği, depremde ağır yıkımlar yaşanan kentte içme suyu sıkıntısı olduğu iddiaların doğru olmadığını, sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlem yapılacağını açıkladı.