Hataylı Çoban, Dağlardan Taş Toplayıp Sergiliyor

MEHMET KIZGIN’IN TAŞ KOLEKSİYONU

Yayladağı ilçesi Bezge Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Kızgın, 2017 yılında köyüne yerleşerek hayvancılık yapmaya karar verdi. Sekiz yıldır dağlarda çobanlık yapan Kızgın, bu süre zarfında yürüyüşleri sırasında dikkatini çeken ve hoşuna giden taşları topluyor. Topladığı bu taşları evine götüren Kızgın, beğendiği taşları evinde sergiliyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE OLMA SEVİNCİ

Doğayla iç içe olmayı seven Kızgın, evine gelen misafirlerin topladığı taşlara hayranlıkla baktıklarını ifade ediyor. Sekiz yıl önce köyüne taşınan Kızgın, yıllar boyunca çobanlık yaparak topladığı taşların güzelliğine ve değerine bakmadan koleksiyonunu genişletmeye devam ediyor. “Doğayla iç içe olduğum için taşları toplayıp eve getiriyorum” diyor.