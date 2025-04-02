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Hataylı Kadın Geçimini Gözlemeyle Sağlıyor

DEPREM SONRASI GEÇİM KAYNAĞI

Hatay’da iki çocuk annesi olan bir depremzede kadın, yaşamını sürdürebilmek için yufka ekmek ve gözleme yapıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Hatay’da büyük bir yıkım meydana geldi. Bu felaket, binlerce binanın yıkılmasına ve yaklaşık 25 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hatice Yılmaz, 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sırasında, Aşkarbeyli Sokağı’ndaki evinde bulunuyordu.

AİLESİNE KATKI SAĞLIYOR

Evini kaybeden Yılmaz, bir süre çadırda yaşadıktan sonra kendisine verilen konteynerde yaşamaya başladı. Şimdi ise, konteynerin bahçesinde yufka ekmek ve gözleme yaparak evinin ekonomik durumuna katkı sağlıyor. 58 yaşındaki Yılmaz’ın bahçesinde hazırladığı patatesli, biberli, peynirli ve ıspanaklı gözlemeler, onun geçim kaynağını oluşturuyor. Yılmaz, durumu ile ilgili olarak, “6 Şubat depreminde evim yıkıldı, belli bir süre çadırda kaldık, sonra bize verdikleri konteynerde oturuyoruz. Gözleme ve yufka ekmek yapıp satarak geçimimi sağlıyorum, aileme katkıda bulunuyorum. Ben de emekli değilim, eşim de emekli değil. Gözleme 40 TL, yufka 50 TL” diyor.

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