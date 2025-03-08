Hataylı Kadın Girişimci Rize’de Mozaik Atölyesi Açtı

AFET SONRASI YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Hatay’dan ailesiyle birlikte Rize’ye gelen kadın girişimci, kendi kültürünü Rizelilere aktarıyor. 42 yaşındaki Hatice Duran, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından, Hatay’dan ayrılarak Rize’ye yerleşti. Rize’de bir süre kaldıktan sonra mozaik sanatının burada eksik olduğunu fark eden Duran, kolları sıvayarak bir sanat atölyesi açmaya karar verdi. Amacı, Rize’nin yerel figürlerini mozaik sanatıyla buluşturmak ve bu sanatı Rizeli çocuklara öğretmek oldu.

ÇOCUKLARA SANAT AŞILAMAKTA

Hafta sonları ve boş vakitlerinde çocuklar, Duran’ın sanat atölyesinde mozaik kurslarına katılıyor. Yetişkinlerin mozaikleri kerpetenle kesmesi gerekirken, Duran, çocuklar için bu durumun tehlikeli olabileceğini düşündüğü için Hatay’dan enkazdan çıkarılan hazır mozaikleri Rize’ye getirdiğini belirtiyor. Duran, “Hatay’da 11 yıldır bu mesleği yapıyordum. Rize’ye yerleştikten sonra burada tanınmadığını gördüm ve kurs açmak istedim. Hatay’ın cam mozaği geldi aklıma.” şeklinde açıklamada bulundu.

SANAT ATÖLYESİNİN HEDEFLERİ

Duran, mozaik atölyesinin henüz yeni olduğunu ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediğini vurguladı. “Benim mozaik atölyem daha çok yeni, yazın kurdum. Sosyal medyada paylaşımlarımı yapıyorum ve oradan görenler de bana dönüş yapıyorlar.” diyen Duran, okullara giderek bu sanatı daha fazla çocukla buluşturmayı istiyor.

ÇOCUKLARDAN SANAT GÖRÜŞLERİ

8 yaşındaki Hanzade Demet Aksoy, annesinden etkilenerek mozaik sanatı ile ilgilenmeye başladığını ifade ederek, “Çok eğleniyorum. Aynı zamanda el becerilerimde gelişiyor.” dedi. 10 yaşındaki Ali Agun ise, “Ben şuanda tilki yapıyorum. Eğleniyorum. Bana biraz kolay geldi.” diyerek, yaptığı çalışmalardan keyif aldığını belirtti. 7 yaşındaki Ayşe Agun da, “Cam taşlardan kelebek yaptım ve kurumasını bekliyorum. Biraz el emeği gerekiyor.” şeklinde konuştu.