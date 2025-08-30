Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

hatayspor’un beklentileri

Trendyol 1. Lig’in dördüncü haftasında Mersin’de İstanbulspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor’un teknik direktörü Hugo Almeida, rakipleriyle yapılan maçta kazanmayı hak ettiklerini dile getirdi. Almeida, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında takımıyla ilgili olumlu izlenimlerin olduğunu vurguladı. Oyuncularını kutlayarak, “Fantastik bir oyun sergiledik ve fantastik bir takımız” dedi. Almeida, tek eksiklerinin gol atmak olduğunu ifade ederek, “Kazanmayı hak eden taraf bizdik. Maalesef bu futbolun bir parçası. Bir puanla ayrılıyoruz. Gol yollarında sıkıntı çektik. Hatay’ın zor bir durumu ve transfer yasağımız var. Takımımızda eksik oyuncularımız ve kısıtlı kadromuz var. Buna rağmen takımım iyi mücadele sergiledi” şeklinde konuştu.

istanbulspor’un durumu

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise maça golle başlamalarının önemine vurgu yaptı. Golden sonra topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini belirten Avcı, rakiplerinin oyununa etkili bir yanıt veremediklerini ifade etti. Ligin ilk dört haftasında bazı pozisyonlarda zorlandıklarını kabul eden Avcı, “Transfer devam ediyor. Transferin bitmesine yaklaşık 10 gün var. Ancak transferle çözüm istemiyorum. İçerideki oyuncularımla çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Ligde 4 haftadır galip gelememek bizim adımıza çok hoş değil. Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. İstanbul’da 4 maç oynayacağız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.