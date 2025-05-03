Hatayspor 4-2 Başakşehir’e yenildi

MAÇIN SONUCU VE KAZANAN TAKIM

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Hatayspor, evinde Başakşehir karşısında 4-2’lik bir mağlubiyet alıyor. Maç sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, basın toplantısında değerlendirmeler yapıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Çok önemli bir maçı kazandık. Hatay takımı saygıyı hak eder bir şekilde mücadelesine devam ediyor. Matematiksel olarak lige veda etmiş gibi gözükseler de özellikle içeride ve özellikle toplu oyunda rakiplerini zor duruma düşürmeye devam ediyorlar. Bizde maçın başında hem baskı planımız hem de şok bir golle yanlış tercih, yanlış pas gibi, doğru zamanda bağlantı oyunu olmadan kaybettiğimiz top, yediğimiz golden sonra, 10’uncu dakikadan sonra baskı planı işlemeyince farklı bir baskıya geçtik. Ondan sonra işler bizim için düzelmeye başladı. Top bizdeyken formasyonumuzun da çok iyi işlediğini gördük açıkçası. Golün geleceği belliydi. Özellikle sağ tarafımızdan iyi hücumlar yaptığımızı düşünüyorum. Sol tarafta erken hücumlar, erken final tercihleri, oyunu o tarafta tutma çabamız, ritmimizi bozdu ama ikinci golü kolay bulduk. 3-1 ile penaltı ile içeriye girmemiz, ikinci yarından daha rahat geçmemizi sağlardı. İkinci yarı yediğimiz 2-2’lik gole kadar bence gayet iyi oynuyorduk, pozisyon üreterek devam ediyorduk ama maalesef muhteşem bir gol yedik. Boutobba’yı da tebrik ediyorum. Bu tür pozisyonları çalışmalarımıza rağmen, oradan bir gol yedik. Sonrasında biraz tedirgin olduk. Gol de geç gelince, pozisyonlara girdiğimizde ya da final paslarında tedirgin olduğumuzu gördüm. Ancak gol geldikten sonra doğru oyunu oynamaya başladık ve farkı artırdık. Ivan; bir gol, bir penaltı, asistiyle, Umut asistiyle, Keny penaltıyı almasıyla, Figueiredo son penaltıyı gole çevirdi. Giren 4 oyuncudan da katkı aldık, bu da bizim için önemli. Oyuncuları tebrik ediyorum, Hatayspor’a da başarılar diliyorum” dedi.

MURAT ŞAHİN’İN HAKEM AÇIKLAMASI

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin ise, “Başakşehir’i tebrik ediyorum. Ama bu hakemle ilgili biraz konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 2-3 hafta önce bir açıklama yapmıştım; ‘Türk hakemlerine güvenelim, onları geliştirelim’ diye. Ama gördüğüm kadarıyla buna pek yanaşmıyorlar. Maç boyunca verdiği kararlar; bunu bu maç nezdinde söylemiyorum, genel olarak ifade ediyorum. Bizler nasıl oyunu geliştirmek için çalışıyorsak, hakemlerimiz de biraz daha dikkatli olmalı. Maç boyunca bu kadar kötü bir yönetim uzun zamandır görmedim. Artık biz bu lige iyi veda etmeye çalışıyoruz ve iyi oyunlar oynamaya çalışıyoruz. Zaman zaman bunu başarıyoruz. Ancak hep kırılma anlarında, ne yazık ki hedefsiz kalmanın sıkıntılarını yaşıyoruz. Hep skoru bir yerlere getirip, son 10-15 dakikalarda galibiyet alamıyoruz. Ama senenin hazırlığı bizim için çok önemli. Burada kalacak oyuncularla oynamaya devam edeceğiz. Gençlerimizi ufak ufak katmaya çalışıyoruz. Kalan 4 maçta onlara süre vereceğiz. Bazen 90 dakika, bazen 15-20 dakika, bazen yarım saat düşündüğümüz zamanlar olacak. Seneye hazırlıklarımız devam edecek” diye konuştu.