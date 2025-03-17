Hatayspor’a Lazio’dan Transfer Geliri Müjdesi

HATAYSPOR’A PİYANGO VURDU

Trendyol Süper Lig’de düşme hattında olan Hatayspor, İtalyan Serie A ekibi Lazio’dan büyük bir fırsat elde etti. Lazio, sezon başında Hatayspor’dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru’nun bonservisini almaya karar verdi.

DELE-BASHİRUSU’NUN TRANSFERİNDEN GETİRİ

Sporx’in haberine göre, Lazio, Dele-Bashiru’nun kiralama ücreti olarak 2 milyon euro ödedi. Bunun yanı sıra, Nijeryalı futbolcunun 3.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak toplamda 5.5 milyon euro gelir elde etti. Hatayspor, Dele-Bashiru’yu İngiliz kulübü Sheffield Wednesday’dan 2023 yazında bedelsiz bir şekilde transfer etmişti ve futbolcu sadece bir sezon Hatayspor forması giydi.

YENİ ANLAŞMA 2028’E KADAR

Fisayo Dele-Bashiru’nun Lazio ile yapacağı yeni sözleşme, 2028’nin yazına kadar sürecek. Bu sezon İtalyan ekibi ile 24 maçta görev alan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 asist yaparak dikkat çekti.