Hatayspor, Aboubakar ile yollarını ayırdı

KÜME DÜŞEN TAKIMDA AYRILIK

Trendyol Süper Lig’de daha önce küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor’da, önemli bir gelişme yaşandı. Hatayspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrosuna dahil ettiği Vincent Aboubakar ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızı-siyahlılar, Aboubakar’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla sonlandırdı ve bu durumu Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bildirdi.

Bu sezon Hatayspor’da 28 maçta oynayan Kamerunlu futbolcu, 8 gol atma ve 2 asist yapma başarısı gösterdi. Aboubakar, gösterdiği performansla dikkat çekmesine rağmen, kulüple olan anlaşması sona erdi.