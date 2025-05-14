Hatayspor, Antrenmanla Maç Hazırlığı Yaptı

ANTRENMAN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hatayspor, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Süper Lig’in 36’ncı haftasında, deplasmanda oynanacak Adana Demirspor maçına yönelik hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenman, Erdemli Atış Poligonu’nda yapıldı ve toplamda 1 saat 35 dakika sürdü. Bu idmanda, dar alan çalışmaları ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

GECE ANTREMANI PLANLANIYOR

Hatayspor, bugün akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmanla hazırlıklarını devam ettirecek. Takım, Süper Lig’deki hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.