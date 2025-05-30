Hatayspor, Çaykur Rizespor Maçına Hazır

HATAYSPOR, MAÇ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI
Hatayspor, Süper Lig’in kapanış haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı. Çaykur Didi Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da gerçekleşecek mücadele öncesi, Mersin Erdemli’deki tesislerde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular maçın taktiğini çalıştı.
LİGDEN DÜŞÜŞÜ KESİNLEŞMİŞTİ
Ligden düşmesi, haftalar öncesinde kesinleşen Hatayspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasıyla 5 yıllık Süper Lig serüveninin son maçını oynayacak. Hatayspor, gelecek sezon 1. Lig’de mücadele edecek.