Hatayspor’dan Sivasspor’a Karşı 3-2’lik Galibiyet

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu’nda gerçekleşen maçta Hatayspor, 3-2’lik skorla galip geldi ve bu sezon bir ilke imza attı.

İLK YARIDAKİ GOLLER

Sivasspor, karşılaşmanın 23. dakikasında Fode Koita’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak Hatayspor, 30. dakikada Bilal Boutobba ile eşitliği sağladı ve soyunma odasına 1-1’lik skorla gitti.

İKİNCİ YARI HEYECANI

İkinci yarının başlangıcında, ilk 20 dakikada tam 3 gol yaşandı. Hatayspor, 55. dakikada Recep Burak Yılmaz’ın golüyle durumu 2-1 yaptı. Bu gole Sivasspor, 58. dakikada Rey Manaj ile karşılık vererek skoru 2-2’ye getirdi. Ancak Hatayspor, 65. dakikada Guy-Marcelin Kilama’nın golüyle yeniden öne geçti ve durumu 3-2 yaptı. Hatayspor, 78. dakikada Francisco Calvo’nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Ancak maçta başka gol yaşanmadı ve Hatayspor, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

HAFTANIN SONUCU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Murat Şahin’in çalıştırdığı Hatayspor, geçen hafta Trabzonspor’u deplasmanda yenmişti. Sivasspor ise yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde ikinci maçında ilk yenilgisini aldı. Hatayspor, puanını 19’a yükseltirken, Sivasspor 27 puanda kaldı. Hatayspor’un gelecek hafta Kayserispor ile deplasmanda, Sivasspor’un ise sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacağı belirtildi.