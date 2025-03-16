Hatayspor’dan Sivasspor Karşısında Kritik Galibiyet

MAÇ SONRASI DEĞERLENDİRMELER

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 3-2 kazanarak sahadan ayrıldıkları Sivasspor maçı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Şahin, “Bu maçı final olarak görüyorduk. Çünkü devam etmemiz için bizim olmazsa olmaz maçlarımızdan bir tanesiydi” ifadeleriyle takımın durumunu özetledi.

OYUNCULARA TEŞEKKÜR

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Mersin’de gerçekleşen karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Murat Şahin, galibiyetten ötürü sahada görev alan tüm oyunculara teşekkür etti. Maçın başlangıcının bekledikleri gibi olmadığını belirten Şahin, “Son 4 haftada 3 galibiyet alarak, bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum” dedi.

GELECEK HEDEFLER

Bu açıklamaların yanı sıra, takımın daha fazla başarı göstermesi gerektiğini vurgulayan Şahin, “Ama şu var, hala bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız gerekiyor, daha fazlasını yapmamız gerekiyor” diye ekledi. Oyuncularıyla bu konuyu detaylıca konuştuklarını ve inançlarının yüksek olduğunu aktaran Şahin, “Ellerinden geldiğince saha içinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Daha iyisini yapmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İNANÇLI YERİNE GETİRME

Murat Şahin, “Oyuncu grubum buna inanıyor, bizler inanıyoruz. Daha iyisini inşallah yaparız diye düşünüyorum” diyerek gelecek hedeflerine olan inancını güçlendirdi. Mersin’de sürpriz galibiyetiyle önemli bir adım atan takımın, bu ivmeyi devam ettirmesi bekleniyor.