Haberler

Hatayspor, Fernandes’i Gil Vicente’ye gönderdi

TRANSFER AÇIKLAMASI

HATAYSPOR, Portekizli hücum oyuncusu Joelson Fernandes’in 750 bin Euro bedelle Portekiz Primeira Liga takımlarından Gil Vicente Futebol Clube’ye transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, “Oyuncumuza bugüne kadar Hatayspor’a verdiği katkılar için teşekkür eder kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz” açıklamasında bulundu.

KAZANÇ GÜVENCESİ

Hatayspor, Fernandes’in sonraki satışından yüzde 10 pay alacak. Oyuncunun eski kulübü Sporting ise Joelson’un Gil Vicente’ye transferinden yüzde 50 pay alıyor. Hatayspor’da toplam 63 maçta forma giyen Fernandes, bu süreçte 3 gol kaydetti.

ÖNEMLİ

Haberler

2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda 2025-2026 adli yılı törenle başladı. Yetkililer, bağımsız yargının ve adaletin toplumsal yaşam için kritik rolüne dikkat çekti.
Haberler

Erol Mütercimler, Medya Ve Akademik Deneyim

Erol Mütercimler, akademik başarıları ve medya etkinliğiyle dikkat çeken bir isim. Uygun yaş ve köken bilgileri merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.