Hatayspor, Fernandes’i Gil Vicente’ye gönderdi

TRANSFER AÇIKLAMASI

HATAYSPOR, Portekizli hücum oyuncusu Joelson Fernandes’in 750 bin Euro bedelle Portekiz Primeira Liga takımlarından Gil Vicente Futebol Clube’ye transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, “Oyuncumuza bugüne kadar Hatayspor’a verdiği katkılar için teşekkür eder kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz” açıklamasında bulundu.

KAZANÇ GÜVENCESİ

Hatayspor, Fernandes’in sonraki satışından yüzde 10 pay alacak. Oyuncunun eski kulübü Sporting ise Joelson’un Gil Vicente’ye transferinden yüzde 50 pay alıyor. Hatayspor’da toplam 63 maçta forma giyen Fernandes, bu süreçte 3 gol kaydetti.