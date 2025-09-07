Hatayspor Hazırlıklarını Sürdürüyor

HATAYSPOR, HAZIRLIKLARINI DEVAM ETTİRİYOR

Hatayspor, TFF 1’inci Ligin 5’inci hafta maçında karşılaşacağı Esenler Erokspor için hazırlıklarını Mersin Erdemli’deki poligon alanındaki tesislerde sürdürüyor. Antrenman, Teknik Direktör Hugo Almeida yönetiminde gerçekleşiyor ve futbolcular özel olarak hazırlanan parkurda çalışıyorlar.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik heyet tarafından oluşturulan parkurda futbolcuların hırslı halleri gözlemleniyor. Bordo-beyazlı takım, akşam antrenmanıyla çalışmalarını devam ettirecek.