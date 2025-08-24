Hatayspor, Hugo Almeida İle Anlaştı

HUGO ALMEIDA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK DÖNDÜ

Bir dönemin Süper Lig devi Beşiktaş formasını giymiş olan golcü oyuncu Hugo Almeida, Türkiye’ye teknik direktör olarak geri geliyor. Hatayspor, Murat Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına devam ederken, 2014-15 sezonunda Beşiktaş’ta görev yapmış olan Portekizli eski futbolcu Hugo Almeida ile anlaştı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ KAYITLARI

Hugo Almeida, futbolcu olarak Beşiktaş’ta 110 maçta görev alırken elde ettiği 49 gol ve 17 asistlik performansıyla dikkat çekmişti. Bu başarılarıyla tanınan oyuncu, now teknik direktör olarak yeni bir sayfa açıyor. Hatayspor taraftarları, Almeida’nın takımı tekrar üst sıralara taşımak için çalışma yapmasını bekliyor.