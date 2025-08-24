Hatayspor, Hugo Almeida’yı teknik direktör yaptı

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Trendyol 1. Lig takımlarından Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir yönetim dönemi başlattı. Şahin ile olan ayrılığın ardından, teknik direktör arayışlarını hızlandıran kulüp, 2014-15 sezonunda Beşiktaş’ta forma giymiş olan Portekizli eski golcü Hugo Almeida ile sözleşme imzaladı.

HUGO ALMEIDA’YA HOŞGELDİN MESAJI

Hatayspor’un resmi açıklamasında, “Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. Hatayspor, bu yeni atama ile birlikte gelecekteki maçlarda daha başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.