Hatayspor Hugo Miguel Pereira İle Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Hugo Miguel Pereira de Almeida ile anlaşma sağladı. Kulüp, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bu gelişmeyi duyurdu. Açıklamada, “Takımımızın teknik direktörlük görevine Hugo Miguel Pereira de Almeida getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.” denildi.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ NEDENİYLE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin ile yolların ayrılmasının ardından bugün oynanan Ümraniyespor maçına yardımcı antrenör Gökhan Alaş ile çıktı. Bu süreç, kulüpteki değişimlerin yaşandığı bir dönemi işaret ediyor. Yeni teknik direktör görevine getirilen Hugo Miguel Pereira’nın, takım üzerindeki etkisi merak ediliyor.

Nilüfer Belediyesi Kupanın Sahibi Oldu

Nilüfer Belediyesi, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 37-36 yenerek şampiyon oldu ve kupa töreninde ödüllerini aldı.
Trabzonspor Galibiyet Serisini Sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, başarılarından memnun olduklarını vurguladı.

