Hatayspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere

HATAYSPOR VE İSTANBULSPOR DENGESİZ BİR MÜCADELE SERGİLEDİ

Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında, Atakaş Hatayspor ile İstanbulspor, Mersin’de karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonucunda takımlar 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemliğini Ömer Faruk Turtay, Onur Gülter ve Ahmet Türkeş üstlendi.

TAKIM KADROLARI VE TEKNİK DİREKTÖRLER

Atakaş Hatayspor’un kadrosunda Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Recep Burak Yılmaz (Oğuzhan Matur dk. 70), Cengiz Demir, Baran Sarka (Selimcan Temel dk. 70), Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Rui Pedro (Massanga Matondo dk. 80), Okoronkwo (Deniz Aksoy dk. 90+3) ve Strandberg yer aldı. Teknik direktör olarak Hugo Almeida görev yaptı. İstanbulspor ise İsa Doğan, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Inainfe, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj (Fahri Kerem Ay dk. 80), Abdullah Dijlan Aydın (İsa Dayaklı dk. 68), İzzet Ali Erdal (Fatih Tultak dk. 46), Yusuf Ali Özer (Cham dk. 68) ve Krstovski (Mamadou dk. 68) ile sahada yer aldı. Bu takımın teknik direktörü ise Mustafa Alper Avcı oldu.

MÜCADELEDE GOLLER VE SARILAR

Karşılaşmanın gollerini Cengiz Demir (dk. 6, k.k.) İstanbulspor adına atarken, Rui Pedro (dk. 35) Hatayspor için eşitliği sağladı. Maç boyunca çıkan sarı kartlar, Loshaj, Fatih Tultak, Inainfe ve Fahri Kerem Ay (İstanbulspor) ile Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor) için gösterildi. Bu sonuç, her iki takımın da ligdeki performansı açısından önemli bir durum oluşturdu.