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Hatayspor Kayserispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

HAZIRLIKLARA BAŞLANDI

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu önemli maçın hazırlıklarına hızla başladı. İdman Erdemli Atış Poligonu’nda teknik direktör Murat Şahin önderliğinde gerçekleştirildi.

ANRENMAN DETAYLARI

İdmanda dar alanda oyun ve taktik çalışmaları yapıldı. Antrenmanın toplam süresi yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Bordo-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında 28 Mart Cuma günü Kayserispor ile mücadele edecek.

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