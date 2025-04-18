Hatayspor, Konyaspor’a 3-2 Yenildi

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Mersin’de TÜMOSAN Konyaspor’a 3-2 yenilen Atakaş Hatayspor’da teknik direktör Murat Şahin, ligde kalan maçlarda gelecek senenin planını yapacaklarını belirtti. Mersin Stadı’nda yapılan maç sonrasında yapılan basın toplantısında, China’da yaşamını yitiren Hatayspor’un eski oyuncusu Gabonlu Aaron Boupendza için camiaya ve yakınlarına başsağlığı diledi.

MAÇ ANALİZİ

Şahin, karşılaşmanın ilk yarısının beyaz, ikinci yarısının ise siyah olduğunu ifade etti. İlk yarıda çok iyi bir futbol sergilediklerini dile getiren Şahin, ikinci yarıda tamamen farklı bir Hatayspor gördüklerini aktardı. “Bizim 3 cezalımız ve Kerim’in sakatlığı vardı. Cengiz’in sakatlanmasının ardından hamlelerimiz tam yerine oturmadı. Elimizde oralarda oynayacak oyuncu yoktu. Mecburen içerden bu değişikliklere gitmek zorunda kaldık” dedi. İkinci yarıda performanslarının düştüğünü düşünen Şahin, “Kaçırdığımız gol inanılmaz olaylar içine girebilecek bir pozisyondu. Şu an mağlup olarak konuşuyorum” şeklinde ekledi.

GELECEK PLANI

Son haftalarda iyi oyunlar sergilediklerini ancak kendi hatalarından dolayı goller yediklerini hatırlatan Şahin, “Bu tarz hataları cezalandırırlar. Şu an bunun sıkıntısını yaşıyoruz” dedi. Önlerinde 6 maç kaldığını belirten Şahin, bundan sonra gelecek senenin planını yapmaları gerektiğini, bunun için hazır olduklarını konuşmasının sonunda vurguladı.