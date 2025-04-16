Hatayspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Konyaspor ile Mersin’de karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu önemli maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Murat Şahin önderliğinde, Erdemli Atış Poligonunda yapılan antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman sırasında hava topu, dar alan ve taktik çalışması yapıldı.

KONYASPOR MAÇI İÇİN SON ÇALIŞMALAR

Hatayspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Takımda, Kerim Alıcı ve Lamine Diack’ın sakatlıklarının devam ettiği bildirildi. Konyaspor maçı için tüm dikkatlerin toplandığı bu süreçte, sakat oyuncuların durumları da teknik ekibin üzerinde durduğu konular arasında yer alıyor.