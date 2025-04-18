Hatayspor, Konyaspor’u 2-1 yendi

MAÇIN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Atakaş Hatayspor, Konyaspor ile Mersin’de karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

İLK YARI GELİŞMELERİ

Maçın ilk dakikalarında Konyaspor, 10. dakikada Yusuf’un ceza sahasına yaptığı ortada Jevtovic’in kafa vuruşuyla öne geçti ve durumu 0-1 yaptı. Ardından, 22. dakikada Aboubakar’ın pasıyla topla buluşan Abdulkadir’in uzak mesafeden çektiği sert şut, kaleci Deniz tarafından kurtarıldı.

İlk yarıda Hatayspor, 28. dakikada Cengiz’in soldan ortasında Boutobba’nın kafa vuruşuyla eşitliği sağladı ve skor 1-1 oldu. 32. dakikada ise Kilama’nın pasıyla topla buluşan Abdulkadir’in uzak mesafeden vuruşu, Bazoer’e çarparak ağlarla buluştu ve Hatayspor öne geçti: 2-1.

TAKIM KADROLARI

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin Tuğral

Atakaş Hatayspor kadrosu: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Massanga, Abdulkadir Parmak, Boutobba, Bamgboye, Strandberg, Aboubakar. Yedek oyuncular: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Okoronkwo, Selimcan Temel, Baran Sarka, Fernandes, Deniz Aksoy, Yiğit Ali Buz, Ersin Aydemir, Melih Şen. Teknik Direktör: Murat Şahin.

Konyaspor kadrosu: Deniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Yasir Subaşı, Jevtovic, Pedrinho, Melih İbrahimoğlu, Bazoer, Yusuf Erdoğan, Kramer. Yedek oyuncular: Slowik, Aleksic, Prip, Abdurrahman Üresin, Kaan Akyazı, Boranijasevic, Oğulcan Ülgün, Utku Eriş, Bjorlo, Melih Bostan. Teknik Direktör: Recep Uçar.

Goller: Jevtovic (dk. 10) (Konyaspor), Boutobba (dk. 28), Abdulkadir Parmak (dk. 32) (Atakaş Hatayspor). Sarı kart: Adil (Konyaspor).