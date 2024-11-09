“Hatayspor Ligde İlk Galibiyetini Aldı”

MAÇIN SONUCUNUN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Hatayspor ile Gaziantep FK, Mersin Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Hatayspor, sahadan 3-1 galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti. Hatayspor’un gollerini 12. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Bamgboye ve 90+5’te Strandberg kaydetti. Gaziantep FK’nın tek golü ise 45+2. dakikada Sorescu’dan geldi. Gaziantep FK’da Bruno Viana, 81. dakikada yaptığı faul sonrası oyundan ihraç edildi. Hatayspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki ilk başarısını aldığı ve puanını 6’ya çıkardığı için sevinç yaşadı. Gaziantep FK ise 12 puanda kalarak bu sezon 5. yenilgisini aldı. Milli ara dönüşünde Hatayspor, Konyaspor ile karşılaşacakken, Gaziantep FK, Başakşehir’i konuk edecek.

MAÇIN DAKİKALARIYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER

Maçın ilk dakikalarında 9. dakikada Fernandes’in sol kanattan ortaladığı topu Aboubakar, arka direkteki Rivas’a indirdi. Rivas’ın pasıyla ceza yayında buluşan Rui Pedro’nun çektiği şut direği sıyırarak auta çıktı. Ancak 12. dakikada Hatayspor, sağ kanattan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ortasında Rui Pedro’nun kafa vuruşuyla öne geçti: 1-0. Maç devam ederken 16. dakikada Cengiz Demir’in ortasında Aboubakar’ın kafa vuruşu kaleci Dioudis’te kaldı.

35. dakikada Hatayspor, farkı 2’ye çıkardı. Sol kanatta Fernandes’in arka direğe ortasında Bamgboye, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. Gaziantep FK, 40. dakikada Sorescu’nun sağ kanattan yaptığı ortada Halil Dervişoğlu’nun vuruşunu kaleci Erce Kardeşler, kornere çeldi.

45+2. dakikada Gaziantep FK, farkı 1’e indirdi. Maxim’in pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sorescu, düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1. İlk yarı Hatayspor’un 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.