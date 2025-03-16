Hatayspor-Sivasspor Maçının VAR Hakemi Belirlendi

MAÇ BİLGİLERİ VE HAKEMLER

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında bugün gerçekleştirilecek olan Hatayspor ile Sivasspor karşılaşması saat 16.00’da Mersin Stadyumu’nda başlayacak. Bu önemli maçı Çağdaş Altay yönetecek. Hakem Çağdaş Altay’a, Mehmet Akıncık ve Özcan Sultanoğlu yardımcı hakemlik yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

VAR GÖREVİ VE TAKIM

Karşılaşmanın VAR koltuğunda Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Julian Weinberger oturuyor. Ek olarak, VAR yardımcılığını (AVAR) Ogün Kamacı üstlenecek. Bu önemli müsabaka, her iki takım için de kritik bir mücadele niteliği taşıyor.