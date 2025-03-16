Hatayspor, Sivasspor’u 3-2 Yendi

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Mersin’de gerçekleştirdiği karşılaşmada, Sivasspor’u 3-2 yenmeyi başardı.

MAÇIN KONTROLÜ

Maçın ikinci yarısına bakıldığında, 47. dakikada, soldan ceza sahasına giren Manaj’ın sert şutu kaleci Bekaj tarafından ayağı ile uzaklaştırıldı. Ardından, 55. dakikada köşe atışı sonucunda Abdulkadir arka direkte topu kafasıyla içeriye çevirdi ve Burak Yılmaz, bu topu kafasıyla ağlara yolladı. Böylece Hatayspor öne geçti ve durum 2-1’e geldi.

58. dakikada Koita’nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu ve eşitliği sağladı; durum 2-2 oldu. 65. dakikada Abdulkadir’in sert şutuna kaleci Ali Şaşal uzandı fakat dönen topu Kilama tamamlayarak durumu 3-2’ye getirdi. 72. dakikada Bamgboye’nin pasında Boutobba, ceza sahası içinde topa vurdu ama meşin yuvarlak direkten geri döndü.

HAKEM VE TAKIMLAR

Karşılaşmanın hakem kadrosunu Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık ve Özcan Sultanoğlu oluşturdu. Hatayspor’un kadrosunda; Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Recep Burak Yılmaz dk. 32), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Cengiz Demir dk. 83), Boutobba, Fernandes (Bamgboye dk. 71) ve Aboubakar yer aldı. Yedekler arasında ise Demir Sarıcalı, Okoronkwo, Rui Pedro, Selimcan Temel, Baran Sarka, Ali Yıldız ve İsmail Zobu bulunuyor. Teknik direktör Murat Şahin görevde.

Sivasspor ise; Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis (Emirhan dk. 53), Koita, Efkan Bekiroğlu (Bekir Turaç Böke dk. 71), Rodrigues (Simic dk. 83) ve Manaj ile yola çıktı. Yedek oyuncuları ise; Nikolic, Alex David Pritchard, Menig, Jan Marek Bieganski, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy ve Mehmet Talha Şeker oluşturdu. Sivasspor’un teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay yapıyor.

GOL VE KARTLAR

Karşılaşmada goller ise şu şekilde kaydedildi: Koita (dk. 23) ve Rei Manaj (dk. 58) (Sivasspor); Boutobba (dk. 30), Recep Burak Yılmaz (dk. 55) ve Kilama (dk. 65) (Atakaş Hatayspor). Hatayspor’dan Calvo 78. dakikada kırmızı kart gördü. Ayrıca, Sivasspor’dan Uğur Çiftçi ve Murat Paluli, ile Hatayspor’dan Recep Burak Yılmaz, Görkem Sağlam ve Massanga sarı kart gördü.