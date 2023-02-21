Hatayspor Sportif Direktörü’nden acı haber

7.7’lik yıkıcı depremde enkaz altında kalan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un hayatını kaybettiği açıklandı.

Hatayspor’un Sportif Direktörü Taner Savut’tan da acı haber geldi. Hatayspor resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sportif Direktör Taner Savut’un depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hatayspor, Sportif Direktör Taner Savut’un depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Başımız sağ olsun

Sportif Direktörümüz Taner Savut’u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.”