Spor

Hatayspor, Trabzonspor’u Deplasmanda Mağlup Etti

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TRABZONSPOR VE HATAYSPOR MAÇ ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Papara Park Stadyumu’nda gerçekleşti ve Hatayspor, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı.

Hatayspor, maçın 21. dakikasında Görkem Sağlam ile öne geçti. İkinci golü ise 65. dakikada Massanga attı.

TRABZONSPOR’UN TEK GOLÜ

Trabzonspor’un tek golü ise 42. dakikada Zubkov’dan geldi.

P.UAN DURUMU VE GELECEK MAÇLAR

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 32 puanda kalırken, Hatayspor 16 puana yükseldi. Süper Lig’de gelecek hafta Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile mücadele edecek ve Hatayspor, sahasında Sivasspor’u konuk edecek.

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