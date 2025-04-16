Hatayspor’un Eski Yıldızı Boupendza Hayatını Kaybetti

BOUPENDZA’NIN HAYATINI KAYBETMESİ

Ülkemizde Hatayspor forması giymiş olan Süper Lig’in eski gol kralı Aaron Boupendza, 28 yaşında hayatını kaybetti. Boupendza’nın eski hocası Ömer Erdoğan, Milliyet’e özel açıklamalar yaptı. Boupendza, takımın son antrenmanına herhangi bir sebep göstermeden katılmamış ve kulüp kendisinden haber alamamıştı. Boupendza’nın kulübü Zhejiang, Gabonlu forvetle irtibata geçmeye çalıştı fakat trajik haber duyulana kadar ona ulaşamadı. Boupendza, Ocak ayında Rapid Bükreş’ten Çin ekibi Zhejiang’a transfer olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çinli yetkililer, Aaron Boupendza’nın ölümüyle ilgili bir soruşturma başlattı ve intihar ihtimali de dahil olmak üzere üç seçenek üzerinde duruyor. Boupendza’nın kardeşi, kısa süre önce onun yaşadığı daireye gelmiş ve aralarında bir tartışma çıkmıştı. Bu tartışmanın ardından, Boupendza’nın 11. kattan atıldığı ihtimali, ikinci ihtimal olarak kazara düşme ve üçüncü ihtimal olarak da intihar değerlendiriliyor.

ÖMER ERDOĞAN’DAN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMALAR

Süper Lig’de 2020/2021 sezonunda Hatayspor’u çalıştırmış olan Ömer Erdoğan, eski oyuncusu hakkında, “Öncelikle çok üzgünüm. Çok iyi bir insandı. Yufka yürekli bir oyuncuydu. Bizimle kariyerinin zirvesini yaşamıştı. Türkiye’ye biz onu getirmiştik. Geldiği zaman daha önce pek başarısı yoktu ama bizim dokunuşumuzla iyi bir çıkış yakalamıştı. Lige damga vurdu o sezon. O süreçte Türkiye’nin gündemine oturdu, anormal güzel goller attı ama hep mütevazi kaldı. İnsanlara mesafesi her zaman aynıydı. Takım arkadaşlarına çok yakın ve sevecen biriydi. 6 ay önce Romanya’da Bükreş’te oynarken ziyaretine gittim. Sürekli iletişim halindeydik. Hatta Sivasspor’u çalıştırırken bizim de gündemimizdeydi. Bir yokladık ama o, Çin’e çok farklı rakamlara gitti. Bizim onu karşılayacak durumumuz yoktu. Hem ölüm şekli hem de yaş olarak hayatının en güzel döneminde vefat etmesi çok üzücü. Allah rahmet eylesin. Bu gibi bir durumda birlikte çalıştığınız oyuncudan böyle bir haber alınca daha çok üzülüyor insan. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı.