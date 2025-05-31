Hatayspor’un Süper Lig’e dönüşü şart

SÜPER LİG’DEN DÜŞME ÜZÜNTÜSÜ

Trendyol Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 5-2 mağlup olan Atakaş Hatayspor’un teknik direktörü Murat Şahin, takımın Süper Lig’e geri dönüşü için şehrin dinamiklerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. “İnşallah hep birlikte bir bütünlük sağlayabilirsek tekrar şu an ayrıldığımız Süper Lig’e geri dönebiliriz.” ifadelerini kullandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, rakip ekibi galibiyetten ötürü tebrik eden Şahin, gelecek sezon için başarı dileklerini de iletti.

GENÇLERE ŞANS VERİLDİ

Şahin, Hatayspor’un Rize’ye birçok eksikle geldiğini ve genç oyunculara şans verdiğini belirtti. “Gençlere oynama şansı vermek için maça gelmiştik. Genel hatlarıyla izleyenler için çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum.” diyerek genç oyunculara yatırım yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, “Demir Sarıcalı’nın performansı beni sevindirdi, kalesinde güven verdi.” sözleriyle, takımda umut verici performanslar gördüklerini aktardı.

İSKENDERUN’DA OYNAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yeni sezon maçlarının Mersin yerine İskenderun’da oynanabilmesi için çalışmaların sürdüğüne değinen Şahin, “Federasyon yetkilerinin geldiği, eksiklerin söylendiği bir ortamdayız. Çalışmalar devam ediyor.” açıklamasında bulundu. İskenderun’a geçiş sürecinin zorluklarına da dikkat çekerken, “Orada stadı alabilsek de tesisleri almıyoruz ancak seyircimizle beraber olmanın avantajını düşünüyoruz.” dedi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Kulüple olan sözleşmesinin sürdüğünü belirten Şahin, “Başkanla yaptığımız konuşma ve planlamada da devam edeceğiz ama burası Türkiye, ne olacağını bilemeyiz.” şeklinde konuştu. Takımın orta saha oyuncusu Görkem Sağlam ise küme düşmelerinden dolayı kendileri için güzel bir sezon geçmediğini, destek verenlere teşekkür etti. “Umarım Hatayspor tekrar hak ettiği yere çıkar.” diyerek gelecekle ilgili umutlarını paylaştı.

TRABZONSPOR HAYALİ

Trabzonspor’a transfer iddialarıyla ilgili açıklama yapan Sağlam, “Bordo mavili takımda oynamanın çocukluk hayalimin olduğunu” dile getirdi. “Memleketim Trabzon, her zaman da dillendirdim aslında Trabzonspor’da oynamanın benim hayalim olduğunu.” sözleriyle, gelecekteki beklentilerini aktardı. Yeni sezon için henüz belirsizlik olduğunu belirten Sağlam, “Her şey hayrına olsun.” diyerek sonlarına ekledi.