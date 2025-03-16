Hatayspor ve Sivasspor Mersin’de Karşılaşıyor

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin’de Sivasspor ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. İlk yarıdan detaylar şöyle:

İLK YARIDA GOLLER

Maçın 13. dakikasında Aboubakar’ın kafayla indirdiği topla buluşan Görkem, ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak top az farkla auta gitti. 23. dakikada, soldan Efkan’ın ceza sahasına yaptığı ortada, Koita topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve Sivasspor’u 1-0 öne geçirdi.

30. dakikada Görkem’in pasıyla rakip yarı alanda buluşan Boutobba, ceza yayı üzerinden sert bir şut atarak skoru 1-1 yaptı. Ardından 43. dakikada, Sivasspor’un korner atışında Tolga’nın pasıyla buluşan Efgan, uzak mesafeden şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

MAÇTA GÖREV ALAN HAKEMLER

Maçın hakemleri ise Çağdaş Altay, Mehmet Akıncık ve Özcan Sultanoğlu oldu.

TAKIM KADROLARI

Atakaş Hatayspor’un ilk 11’i şu şekilde: Bekaj, Kerim Alıcı, Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Recep Burak Yılmaz dk. 32), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba, Fernandes, Aboubakar.

Sivasspor’un ilk 11’inde ise şu oyuncular yer aldı: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Koita, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj.

Her iki takım da güçlü performans sergileyerek maçı sonuca taşımak için mücadele ediyor.