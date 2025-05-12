Hatice Akbaş: “Hedefim 2028’de Altın Madalya.”

HEDEFİ LOS ANGELES’TA ALTIN MADALYA KAZANMAK

Milli boksör Hatice Akbaş, en büyük hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nda finalde bulunarak altın madalya kazanmak olduğunu belirtti. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 54 kiloda gümüş madalya elde eden Hatice Akbaş, Didim’de düzenlenen ‘Olimpiyat Madalyalı Sporcular ve Dünya Şampiyonları ile Sağlıklı Yaşam Haftası’ etkinliğine katıldı ve burada İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki milli boksör, organizasyonun kendisi için oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.

DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Eylül ayında düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlık sürecinin sürdürdüğünü aktaran Hatice, “Eylül’de dünya şampiyonası var. Şu an 3-4 gün dinlenme molası verdim. 24’ünde kampım başlayacak. Yoğun bir süreç beni bekliyor. Antrenörlerimiz kamp periyotlarını en iyi şekilde organize edecek. Ben de hedefim doğrultusunda final oynamak ve altın madalya kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

KADIN BOKSU YÜKSELİŞTE

Hatice Akbaş, kadın boksunun son dönemdeki yükselişine de dikkat çekerek, “Kadın boksu son dönemde çok büyük yükselişte. Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli gibi isimler bunun öncüleridir. Ben de bu isimlerin ardından geldim. Altyapıdan gelen genç boksörlerim ve arkadaşlarım da daha istekli ve başarılı olmaya odaklılar. Umuyorum ki, Türk kadın boksu ve Türk boksu daha da ileriye taşınır” diye konuştu.