Hatice Badem Hastanede LGS’ye Girdi

HASTANEDE SINAV HEYECANI

İzmir’deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi tedavisi gören Hatice Badem (14), Liselere Geçiş Sistemi (LGS-2025) sınavına hastanede giriyor. Kızının sağlığına kavuşmasını en büyük dileği olarak ifade eden Fatma Badem (40), “İnşallah sınavdan iyi bir puan alır” diyor. Konak ilçesinde yaşayan Hatice Badem, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS-2025 sınavından önce hastane odasında heyecanını yaşıyor. Lösemi tedavisine geçen ocak ayında başlayan Badem, gözetmenler eşliğinde kendisi için ayrılan odada sınav sorularını yanıtladı.

GEÇMİŞTE SORUNLAR YAŞANDI

Fatma Badem, üç çocuk annesi olarak, diğer kızı Hatune’nin de üç yıl önce lösemi tedavisi gördüğünü ve sağlığına kavuştuğunu belirtiyor. Hatice’nin belirtilerinin gözlerindeki şişlikle ortaya çıktığını aktaran Fatma Badem, “Hatice’ye erken teşhis konuldu. İkizine göre daha hafif atlattı. Ama yine de zorlu bir süreç. 6 hafta hastanede kaldığımız oldu” diyor. Eve geldiğinde kendisini daha iyi hissettiğini belirten anne, tedavinin sona ermekte olduğunu ifade ediyor.

EĞİTİMDE GECİKME YAŞANMADI

Hastane sınıfında öğretmenlik yapan Nezih Yaşar Bor, Hatice’ye sınav sırasında eşlik ettiğini belirtiyor. Bor, “Hatice ikinci dönem sağlık sorunları nedeniyle Onkoloji Bölümü’nde tedavi altına alındı. Bu süreçte valilik oluruyla görevlendirilen branş öğretmenleri hastaneye gelerek eğitimine devam etti” diyor. Sınav kitapçığının Ankara’dan kurye ile gönderildiğini ifade eden Bor, uzun süre hastanede tedavi gören öğrenciler için bu uygulamanın 30 yıldır devam ettiğini vurguluyor.

UMUT DOLU BİR GELECEK

Hastane öğretmeni Gülistan Çelik, Hatice’nin başlangıçta heyecanlı olduğunu ancak sonrasında rahatlayarak soruları cevapladığını aktarıyor. Çelik, “Gayretli ve istekliydi. Umarım güzel bir okula yerleşir ve sağlıklı biçimde eğitimine devam eder” diye ekliyor. Hatice’nin öğretmenleri, kendisinden oldukça memnun olduklarını ve çok fazla kitap okuduğunu dile getiriyor. Hatice için geleceğin umut dolu olması için herkes elinden geleni yapıyor.