Hatice Buzlak, Eşi Tarafından Öldürüldü

ÜZÜNTÜYLE TOPRAĞA VERİLDİ

Erzurum’da düğün hazırlıkları sürdüren Hatice Agcakale Buzlak (24), eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğularak hayatını kaybetti. Cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında defnedildi. Hatice’nin annesi Emine Gürgen (48), “Yavruma kıyanları yaşatmayın. Hakkını alın” diye feryat etti. Olay, 16 Nisan gecesi Erzurum Şehir Hastanesi’nin bahçesinde meydana geldi. İddialara göre, Ali Osman Buzlak ile Hatice Agcakale Buzlak arasında otomobilde başlayan tartışma büyüdü ve Ali Osman, eşini boğarak öldürdü.

OLAYIN ÜZERİNE GELEN POLİS EKİPLERİ

Ali Osman Buzlak, eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyarak olay yerinden uzaklaştıktan sonra soda şişesini kırarak kendi boğaz ve bileklerini kesmeye çalıştı. Araç, Palandöken ilçesindeki Murat Ellik Bulvarı’nda direksiyonda hareketsiz bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hatice Agcakale Buzlak’ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna cevap vermeyen Buzlak, nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL HİZMETLER UZMANI OLMA HAYALİ

Hatice Agcakale Buzlak için öğle saatlerinde Narmanlı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazede gözyaşı döken Emine Gürgen, “Yavruma kıyanları yaşatmayın. Yavrum sosyal hizmetler uzmanı oluyordu. Evladım herkesin hakkını koruyacaktı. Benim çocuğum hizmet erbabıydı. Hakkını alın. Bütün Türkiye’ye yalvarıyorum” dedi. Namazın ardından Hatice’nin cenazesi, Abdurrahman Gazi Mezarlığı’nda defnedildi.

KADINA ŞİDDET KONUŞULDU

Cenazeye katılan Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner, olayın önemine dikkat çekerek, “Genç bir kadına yönelik şiddet olayıyla karşı karşıyayız. Bunun önlenmesi için gereken çalışmalar yapılmalı” dedi. Hatice Agcakale Buzlak’ın, Şehir Hastanesi’nde sosyal hizmet uzmanı olarak staj yaptığı ve hayalleri olduğu öğrenildi.