Hatice Cankaya Türkiye Birincisi Oldu

HATICE CANKAYA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Hatice Cankaya, Bilek Güreşi B Grubu Gençler 60 kg Sağ Kol Türkiye Finali’nde tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye birincisi oldu. Okul sporları kapsamında 18-20 Nisan 2025 tarihleri arasında Manisa’da düzenlenen bu önemli şampiyonada mücadele eden Cankaya, büyük bir başarıya imza attı.

ÇİFTE BAŞARIYLA DÖNDÜ

Hatice Cankaya, aynı şampiyonada sol kol kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde ederek çifte başarı sağladı. Genç sporcunun kazandığı bu başarı, Bozdoğan’da hem okulunda hem de çevresinde büyük bir sevinç ve gururla karşılandı. Cankaya, gelecekte Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmeyi hedeflediğini belirtiyor.