Hatice Çınar, Komşusunun Saldırısıyla Hayatını Kaybetti

OLAYA DAİR DETAYLAR

Ankara’nın Çubuk ilçesinde komşusunun saldırısıyla yaşamını yitiren Hatice Çınar’ın (21) akrabası Kadir Akbaş, “Hatice birkaç defa ‘sevgilim var, aileme söyleyeceğim’ diye uyarmış. Demek ki bu saplantılı hale getirdi. Zaten 50 yaşındaymış” açıklamasında bulundu. Olay Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki bir apartmanın birinci katında gerçekleşti. İddialara göre, 50 yaşındaki Murat Açıkgöz, yan komşusu olan Hatice Çınar’ın evine girdi. Silahla önce genç kızı kafasından vurdu, ardından kendi hayatına son verdi.

GÖRGÜ TANIKLARI VE İHBAR

Komşuların sesten haberdar olmadığı olayda, her iki kişinin de yalnız yaşadığı ve komşu oldukları bilgisine ulaşıldı. Hatice Çınar’ın iş yerindeki arkadaşları, mesaiye gelmeyişinden dolayı endişelenerek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Hatice Çınar ve Murat Açıkgöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeleri Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili polis ekipleri incelemelerine başladı.

SAPLANTILI İLİŞKİ

Hatice Çınar’ın akrabası Kadir Akbaş, Murat Açıkgöz’ün daha önce Hatice’yi rahatsız ettiğini öne sürerek, “Karşı komşusu ‘ben ablanı arayacağım’ demiş. Hatice de ‘ben ablamla konuştum’ demiş ve olayı öyle örtbas etmişler. Demek ki bu saplantı haline getirdi. Hatice işten döndüğünde arkasından takip etti ve kapıyı itekleyerek girdi ya da komşusu olduğu için zile bastı, Hatice de komşusu olduğunu bildiği için kapıyı açınca direkt saldırdı diye düşünüyoruz. Hatice birkaç defa ‘sevgilim var, aileme söyleyeceğim’ diye uyarmış. Bu durum, saplantılı bir hâl almış. Zaten 50 yaşındaymış. Her ikisi de yalnız yaşıyordu. Hatice, Esenboğa Havalimanı’nda çalışıyordu ve iki yıldır Çubuk’ta yaşıyordu” şeklinde konuştu.