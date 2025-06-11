Hatice Gül, Bozkurt’un tehdidine uğradı

Olay, geçtiğimiz yıl 6 Eylül’de Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5’inci Cadde’deki bir fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi olan 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Gül’ü vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Gül’ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaydan sonra evinde yakalanan Mustafa Bozkurt, mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

ŞİKAYETLER VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Hatice Gül’ün, Mustafa Bozkurt hakkında ‘Tehdit’ ve ‘Israrlı takip’ suçlarından şikayetçi olduğu ve daha önce Bozkurt’a karşı uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bu uzaklaştırma kararının ise ağustos ayı sonunda sona erdiği belirtildi. Bozkurt’un, Gül ile aynı iş yerinde çalıştığı ve yaklaşık 7 ay önce başka bir yere geçtiği belirlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Sanık Mustafa Bozkurt, Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Nisan’da yapılan duruşmada indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hatice Gül, 6 ay önce, 28 Mart’ta Mustafa Bozkurt’un evinin yakınından konum gönderip ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Bu şikayetle ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Israrlı takip’, ‘Hakaret’ ve ‘Kadına karşı tehdit’ suçlarından soruşturma başlatmıştı. Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3’üncü duruşmasında Gül’ü öldürmekle suçlanan Mustafa Bozkurt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Mahkeme önünde Hatice Gül’ün evinin önünden konum göndererek ölüm tehdidinde bulunduğu iddialarını yalanlayan sanık Bozkurt, “Ağzımdan kötü bir söz çıkmadı. Hakaret etmedim. Öldürmekle tehdit etmedim” dedi. Mahkeme hakimi, Mustafa Bozkurt’u ‘Kadına karşı tehdit’ suçundan 9 ay, ‘Israrlı takip’ suçundan 6 ay olmak üzere toplamda 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim ayrıca sanığa ‘Hakaret’ suçundan da adli para cezası verdi.