Hatice Kaplan Tutuklandı, Şiddet Uyguladı

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİYLE BELİRLENDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde 2 yaşındaki R.H.K.’ye şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen bakıcı Hatice Kaplan (62) tutuklandı. Olay, Efeler ilçesi Ata Mahallesi’ndeki Melisa Park Sitesi’nde gerçekleşti. Sağlık çalışanı Ö.K. ile eşi M.K., 4 ay önce çocukları R.H.K.’nin bakımı için Hatice Kaplan ile anlaştı.

AİLE DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Bir süre sonra çocuğun vücudunda morluklar gören aile, bu durumdan endişelenerek evlerine güvenlik kamerası kurdu. Bu kameralar aracılığıyla kaydedilen görüntüleri izleyen çift, Kaplan’ın R.H.K.’yi kolundan tutup koltuğa fırlattığını gördü. Aile, ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

KAPLAN TUTUKLANDI

Yaşanan olayın ardından, Hatice Kaplan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen Kaplan, mahkeme tarafından tutuklandı.