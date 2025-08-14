Hatice Karahan, TCMB Başkan Yardımcısı

YENİ ATAMA VE HATİCE KARAHAN’IN KİMLİĞİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndaki (TCMB) son yönetim değişiklikleri ekonomik çevrelerde büyük bir ilgiyle karşılanırken, Başkan Yardımcılığına getirilen Prof. Dr. Hatice Karahan da dikkatleri üzerine çekti. Atamanın açıklanmasının ardından Karahan’ın eğitim geçmişi, kariyeri ve ekonomi alanındaki bakış açısı hakkında araştırmalar başladı. Hatice Karahan ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HATİCE KARAHAN KİMDİR?

Prof. Dr. Hatice Karahan, 1978 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Türkiye’nin prestijli okullarında başlayan Karahan, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İktisat alanında daha derin bir bilgi sahibi olmayı hedefleyen Karahan, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Akademik gelişimini uluslararası arenada sürdürme isteğiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne giden Karahan, burada ekonomi üzerine çalışmalarına devam etti. 2006 yılında Syracuse Üniversitesi’nden Ekonomi Doktorasını alarak bir adım daha ileri gitti ve aynı üniversitenin Politika Araştırmaları Merkezinde çeşitli araştırma projelerinde görev aldı. Hem akademik hem de ekonomi politikaları alanında önemli roller üstlenen Hatice Karahan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanarak bu alandaki etkisini artırdı.

EĞİTİM VE DÖNEMSEL ARAŞTIRMALAR

1978 yılında İstanbul’da doğmakta olan Karahan, 2025 itibarıyla 47 yaşında olacak. Eğitim hayatına İstanbul’da başlayan Karahan, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini bu şehirde tamamladıktan sonra uluslararası arenada kariyerine devam etti. Prof. Dr. Hatice Karahan’ın özel hayatına dair kamuoyuna açıklanan kesin verilere ulaşmak pek mümkün değil. Evlilik durumu veya eşi hakkında herhangi bir bilgi resmi kaynaklarda yer almıyor; bu konuda herhangi bir beyan da yapılmamış durumda. Gelen sınırlı haberler doğrultusunda, Karahan’ın özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih ettiği anlaşılıyor.

AKRABALIK İDDİALARI

Kamuoyunda sıkça sorulan bir diğer soru ise Prof. Dr. Hatice Karahan ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan arasında bir akrabalık ilişkisi olup olmadığı. İki ismin de aynı soyadına sahip olması, aralarında ailevi bir bağ olabileceği düşüncesini doğurdu. Ancak, mevcut bilgilere göre bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Yapılan araştırmalar ve güvenilir kaynaklarda verilen bilgilere göre, Hatice Karahan ve Fatih Karahan arasında herhangi bir akrabalık ilişkisi bulunmuyor. Kardeş olmadıkları gibi, resmi açıklama veya belgeyle de bu durum desteklenmiyor. İki imza taşıyan kişinin soyadlarının aynı olması tamamen rastlantı olarak kabul ediliyor. Bu yüzden, konuya dair ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, kamuoyunun doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesi gerektiği vurgulanıyor.