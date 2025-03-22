Hatice, Masseter Botoksu Sonrası Sorunlar Yaşadı

DEĞİŞİMİYLE GÜNDEMDE

Geçirdiği estetik işlemlerle adeta bambaşka birisine dönüşen 45 yaşındaki şarkıcı Hatice, yaptığı estetik uygulamalarla sık sık manşetlere çıkıyor. 1990’lı yılların başlarında “Farfara” ve “Çıt Çıt” parçalarıyla tanınan Hatice, son yıllarda kariyerinden çok değişimiyle magazin dünyasında ön plana çıkıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hatice, takipçileriyle olan iletişimini sürdürmeye devam ediyor.

SAĞLIK SORUNLARINI PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı, diş sıkma problemi nedeniyle yaptırdığı botoks sonrasında yaşadığı sağlık sorunlarını takipçileriyle paylaştı. Hatice, botoks uygulamasının bir diş hekimi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, uygulama sonrası zehirlenme tecrübe ettiğini ifade etti. Yaşadığı sıkıntıların estetik bir amaç taşımadığını, aslen bir tedavi için botoks yaptırdığını vurguladı. Diş sıkma problemi için masseter botoksu yaptırdığını belirten Hatice, bu işlemi bir güzellik merkezi yerine dişçide gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

YAŞADIĞI SORUNLARI AÇIKLADI

Hatice, “İlk defa yaptırdığım bir şey değil” diyerek, yutkunma ve çiğneme zorlukları yaşadığını, akabinde kollarında ve ayaklarında halsizlik ile uyuşma hissettiğini dile getirdi. Şarkıcı, genel sağlık kontrollerinde herhangi bir sorun bulunmadığını da vurguladı. Sürecin başında yaşadığı olumsuzlukları ise şu şekilde takipçileriyle paylaştı: “Bugün hakkımda bir haber çıktı ‘yanlış botoks mağduru’ diye. Gerçekten öyle oldu ama bu kesinlikle güzellik adına yapılan bir şey değildi. Diş sıkma problemi yaşıyorum. ‘Masseter botoks’ yaptırdım. Kaldı ki ilk defa yaptırdığım bir şey değil. Bunu bir dişçiye yaptırdım. Bunun altını çizerek söylüyorum ki herhangi bir güzellik merkezinde yaşamadım bu olayı.”

HASTANEYA YATTI

Hatice, masseter botoksunun estetik amaçlı değil, tedavi için uygulandığını ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek istediğini de açıkladı. Daha sonra hastanede serum aldığı anları paylaşarak kendisine merak eden takipçilerine teşekkür etti ve sağlığıyla ilgili iyi olduğunu belirtti. Hatice, paylaşımında “Arayıp soran herkese öncelikle teşekkür ederim. Yaptırmış olduğum botoks birkaç gündür üzerimde negatif bir hal bıraktı. Tedbir amaçlı hastaneye geldim ve çok şükür ki iyiyim. İyi ki varsınız” şeklinde belirtti.