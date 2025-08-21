Hatice Öncül Parayı Teslim Etti

HATİCE ÖNCÜL’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Nevşehir’de yaşayan Hatice Öncül, yolda bulduğu parayı Kaymaklı Belediyesi’ne teslim etti. Bu davranışıyla takdir toplayan Öncül, kaybolan paranın sahibi için güzel bir örnek oluşturdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Hatice Öncül’ü ziyaret ederek minnettarlığını ifade etti. Çekiç, “İnsanlık hala yaşıyor. Teşekkürler Hatice hanım. Kasabamız sakinlerinden Hatice Öncül, yolda bulduğu bir deste parayı belediyemizin ilgili birimlerine teslim etmiştir. İlgili birimlerimizde paranın sahibi vatandaşımızı bulup parasını iade etmişlerdir. Bu iyiliğin ve insanlık örneğinin hala yaşadığını görmek beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.