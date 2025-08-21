Haberler

Hatice Öncül Parayı Teslim Etti

HATİCE ÖNCÜL’DEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Nevşehir’de yaşayan Hatice Öncül, yolda bulduğu parayı Kaymaklı Belediyesi’ne teslim etti. Bu davranışıyla takdir toplayan Öncül, kaybolan paranın sahibi için güzel bir örnek oluşturdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç, Hatice Öncül’ü ziyaret ederek minnettarlığını ifade etti. Çekiç, “İnsanlık hala yaşıyor. Teşekkürler Hatice hanım. Kasabamız sakinlerinden Hatice Öncül, yolda bulduğu bir deste parayı belediyemizin ilgili birimlerine teslim etmiştir. İlgili birimlerimizde paranın sahibi vatandaşımızı bulup parasını iade etmişlerdir. Bu iyiliğin ve insanlık örneğinin hala yaşadığını görmek beni çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Fırat Gül, İki Kampın Verimliliğini Vurguladı

Elazığspor'un teknik direktörü Fırat Gül, kamp sürecinin verimli geçtiğini belirtti. Takım kadrosunun büyük ölçüde korunduğunu ve yeni transferlerin uyum sağladığını vurguladı. Şampiyonluk hedefleniyor.
Haberler

Galatasaray, NEOM FC’ye İhtar Gönderdi

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz hakkında NEOM FC'ye resmi uyarıda bulundu ve sözleşmeli oyuncularla izinsiz görüşmeler yapıldığını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.