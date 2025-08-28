Hatice Pınar Yıldırım, 35 Kilo Verdi

HASTANEMİZDE BAŞLAYAN TEDAVİ SÜRECİ

Ankara’da yaşamını sürdüren 54 yaşındaki Hatice Pınar Yıldırım, fazla kiloları ve Tip-2 diyabet nedeniyle sağlık problemleri yaşamaya başladı. Bu nedenle Lokman Hekim Akay Hastanesi’ne başvurdu. Yıldırım, fazla kilosunun sağlık sorunlarını artırması üzerine Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Uzman Dyt. Ayfer Bozkurt’a yönlendirildi. Yoğun bakımdaki takip süreçleri ve Tip-2 diyabet tanısıyla günlük hareketleri kısıtlı olan Yıldırım, tedaviye 119 kilo ile adım attı.

KİLO VERME SÜRECİ VE GÖRÜŞMELER

Yıldırım, yaklaşık bir yıl boyunca 15 günlük aralıklarla düzenli görüşmelere katıldı. Bu süreçte, vücut analizleri ile kilo kaybı, yağ, su ve kas oranları detaylı bir şekilde takip edildi. Uzman Dyt. Ayfer Bozkurt’un rehberliğinde diyet ve sağlıklı beslenme uygulamalarına başlayan Hatice Pınar Yıldırım, bir yıl içerisinde 35 kilo kaybederek sağlık durumunu iyileştirdi. Yıldırım, “Kendimi daha iyi hissediyorum, sağlıklıyım ve çok mutluyum” şeklinde mutluluğunu dile getirdi.

SÜRECİN DEVAM EDEN AŞAMASI

Diyetisyen Ayfer Bozkurt, takip eden dönemde hedefin, danışanın yaşına ve boyuna uygun kiloya ulaşmak olacağını ifade etti. “Koruma Diyeti Eğitimi” ile bir yıl süresince düzenli kontrollerin sağlanacağını ve bununla birlikte sağlıklı kilonun kalıcı hale getirilmesinin amaçlandığını belirten Bozkurt, “Danışanımla yürüttüğümüz süreç güven ve iş birliği temeli üzerine inşa edildi. Her görüşmemizde birlikte ilerlemekten büyük keyif aldım. Hedef kiloya ulaştıktan sonra elimi omzundan yavaş yavaş çekecek ve kendi kanatlarıyla uçmasını isteyeceğim” diye ekledi.