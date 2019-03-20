Hatice’nin poposunu göstermesi olay çıkarttı

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Şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde manken olarak katıldığı bir defilede poposunu gösterdi. Bunun üzerine çıkan tartışmalara isyan eden Hatice, bu hareketi yapacağından herkesin haberinin olduğunu iddia etti.

Fakat Hatice hakkında bu hareketiyle ilgili 2 dava birden açıldı.Hatice, “Evet, popomu açtım biraz da fazla kaçmış olabilir ama benim amacım mesaj vermekti mesajımı da verdim. Benim o hareketi yapmamdaki amaç çok çok farklıydı, biraz basın için yaptım onu. 8 Mart Kadınlar Günü için video hazırladım kimse oralı olmadı. Ama ucuz buldukları hareket tıklanma rekoru kırdı. 2 milyonun üzerinde izlendi. Oraya gelen halk da destek verdi, alkışladı. Ben Muammer Ketenci’ye bunu söyledim, ‘Benim kafam da böyle bir şey var yapacağım’ dedim. Bilgi verdim.” dedi.

O espri yaptığımı düşünmüş olabilir. Bacak boyum uzun olunca, biraz fazla açılmış olabilir kusura bakmasınlar.

Bana dava açsınlar ben bunlara gülüyorum. Çok komik olaylar, bu podyumda neler neler oldu zamanında… Bunlar hiç gündeme gelmedi. Sanat camiasında olan bazı arkadaşların yorumlarına baktım evli barklı adamlarla olup, biraz daha güzel yaşamak için bedenini kullanan insanlarsınız. Biraz kendinize bakın ondan sonra bana laf söyleyin.

‘ANNEM KONUŞMUYOR BENİMLE’

Eleştirinin bir çizgisi olması lazım benim anneme küfür ettiler çok fena kafayı taktığım bir kişi var ona dava açacağım. Annem bana kızmış, konuşmuyor benimle… Annem bana şunu söyledi, ‘senin iyi dediğin adam bu mu kızım? Bu adam seni yerden yere vuruyor!’ Ben Muammer’in söylediklerini duyunca şoke oldum. Beni defileye çağıran sen, kıyafeti benim için tasarlayan sen… Defileye çıkmadan önce provalarda ‘bu hareketi ben defalarca yapacağım’ dedim halde gülerek ‘sen yaparsın delisin’ diyen sen… anlamıyorum Muammerin çıkışını!

‘Seni gebertirim de öyle bir şey yapma’ böyle şeyler söylemedi bana böyle bir şey yok. Muammer bir kendine gel, rica ediyorum. Susuyorum diye haksız değilim bunu çok iyi biliyorsun. Ama sen artık kıvırıyorsun yapma ne olur. Güzel bir iş oldu bunun sen de kaymağını yiyorsun ben de… ‘Yıktın geçtin ortalığı’ diyen adam gitti, beni ezmeye çalışan yerden yere vuran bir adam çıktı ortaya.

Kim kimi kullandı acaba? İstediği reytingi aldı, şu anda her yerde. Kaç yaşında adam ben onu neden kullanayım ben model değilim, sanatçıyım. ‘Benim Hatice’ye ihtiyacım yoktu’ diyor. Neden beni çağırıyorsun? Onu Ayşe, Fatma da giyebilirdi. Defileden sonra ‘Hatice yıktın ortalığı’ dedi. Büyük bir keyifle…

Yazık gerçekten yazık, ben pişman oldum yürüdüğüm için. Anneme küfür ettiler, sizin ananız bacınız yok mu? Kendinize gelin. Bir hareketin bedeli bu kadar ağır olamaz. Haddinizi bilin artık. Lütfen artık eleştirinize dikkat edin. İnsana bu kadar ağır bedeller ödetilir mi ya… Siz anca ahlaksız bulduğunuz videolara tıklarsınız onları izlersiniz… İzlerken de ahlaksız ben olurum. Benim ölmüş kocama bile laf söylüyorsunuz. Ben kocamın hala resmini cüzdanımda taşıyorum, siz benim ölmüş kocama baba laf ediyorsunuz kendinize gelin artık…

Ben hep böyleydim insanlar şunda kalmışlar ‘Hatice evliyken böyle değildi’ diyorlar ben hep böyleydim biraz deliyim.

Ben evli adamlarla mı beraber mi oldum, bedenimi para için mi sattım? Soruyorum sizlere…

‘HERKESİN BİLGİSİ VARDI’

Evet, açtım biraz da fazla kaçmış olabilir ama benim amacım mesaj vermekti mesajımı da verdim. Herkesin de bilgisi vardı. Beni üzen olay annenim bana küsmesi…

Bana estetik geldi o görüntü açıkçası bu yaptığım hareketten pişman değilim yapmam gerekiyordu yaptım.

Eşim öldükten sonra kafayı yedim belki de saçımla oynadım, burnumla oynadım. Pişmanlıklarım da oldu ama arkama dönüp baktığım da ‘Keşke şunu yapmasaydım’ demedim. Ben kocama yakışır bir eş oldum. Kocam benden razı gitti, kendi ellerimle toprağa verdim.