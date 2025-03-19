Hatimoğulları’ndan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki

HUKUK SINIRLARINI TANIMAYAN OPERASYON

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili sert eleştirilerde bulundu. Hatimoğulları, bu durumu “hukuk sınırlarını tanımayan, siyasi bir operasyon” olarak nitelendirdi. Ayrıca, bunun Türkiye’deki toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı “onarılmaz bir yere” götürdüğünü belirtti.

ERKEN SAATTE EV BASKINLARI KABUL EDİLEMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hatimoğulları, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ilçe belediye başkanlarının, gazetecilerin içerisinde olduğu onlarca kişinin sabahın erken saatlerinde evine baskın yapılarak gözaltına alınması kabul edilemez. En güçlü şekilde reddediyoruz.” Hatimoğulları, bu durumun bir utanç kaynağı olduğunu ifade ederek, “Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir.” dedi.

DİYALOG VE DEMOKRASİ İHTİYACI

Hatimoğulları, Türkiye’nin bu tür sabah baskınlarıyla değil, daha fazla demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile ilerlemesi gerektiğini vurguladı. “Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir” diyen Hatimoğulları, bu gidişatın zararlı olduğunu belirtti. Ayrıca, İmamoğlu ve gözaltına alınan kişilerin derhal serbest bırakılması ve yargı süreçlerinin bir intikam aracı olmaktan çıkarılmasının ülkenin yararına olduğunu ifade etti.