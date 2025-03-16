Hatipoğlu’ndan Beylikova’ya Destek Ziyareti

ZİYARETİN DETAYLARI

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Beylikova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında, gençlik faaliyetleri ve sporun gelişimi için yapılabilecek destekler üzerinde kapsamlı bir istişare yapıldı. Ziyaret kapsamında, Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, ilçede yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında Milletvekili Hatipoğlu’na ayrıntılı bilgiler sundu.

BEYLİKOVA YETKİLİLERİNDEN TEŞEKKÜR

Beylikova Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, Milletvekili Hatipoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Milletvekilimize ve beraberindeki heyet üyelerine, nazik ziyaretleri, ilgileri ve destekleri için içten teşekkürlerimi sunarım. İlçemiz gençliği ve sporu adına sağladıkları katkılar bizler için çok kıymetlidir” şeklinde ifade etti.