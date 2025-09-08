Hatırası Unutulmayan Süper Vali Yazıcıoğlu

VATANDAŞLA SIK SIKIYA İLİŞKİLERİYLE TANINDI

Görev anlayışı ve vatandaşlarla olan sıcak ilişkisiyle “Süper Vali” ve “Efsane Vali” unvanlarını kazanan merhum Recep Yazıcıoğlu, ölümünün üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala hatırlanıyor. Yazıcıoğlu, halkın içinde yer alması, sıra dışı tavırları ve samimiyetiyle sadece görev yaptığı yerlerde değil, tüm Türkiye’de büyük bir sevgi kazandı. Görev yaptığı süre boyunca ulaşım ve eğitime özel bir önem veren Yazıcıoğlu, halkın gönlünde ebediyen yaşayacak.

EĞİTİM VE HİZMETTE ÖNE ÇIKTI

2 Haziran 1948’de Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde dünyaya gelen Yazıcıoğlu, lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İlk görevine 1968’de Aydın’da başlayan Yazıcıoğlu, burada bir dönem kaymakam vekilliği yaptı. 1971-1984 yılları arasında sırasıyla Kalkandere, Bahçe, Hamur, Ayvacık, Kırıkhan, Alaca ve Akçakoca ilçelerinde kaymakamlık görevlerini üstlendi. 1975’te askerlik görevini tamamladıktan sonra Tokat’a vali olarak atandı. 1984 yılında Türkiye’nin en genç valisi unvanına sahip olan Yazıcıoğlu, yaklaşık 5 yıl boyunca burada görev yaptı ve eğitim ile sağlık alanındaki önemli çalışmalarıyla dikkat çekti.

BAŞARILI PROJELERİ VE DEPREMDEKİ MÜDAHALESİ

Yazıcıoğlu’nun yolu 1989 yılında yeniden Aydın’a düştü ve burada vali olarak göreve başladı. Kentin tarım ve ekonomik potansiyelini değerlendirmek için çalışmalar yaptı. 1991 yılında Erzincan’a atanan Yazıcıoğlu, burada 13 Mart 1992’de meydana gelen depremde büyük bir sorumluluk üstlendi. Binlerce binanın hasar gördüğü bu felakette, vatandaşların yaralarının sarılması için büyük emek harcadı ve köprünün yapılmasına öncülük ederek bölge halkının gözünde büyük bir saygı kazandı. Bu çabaları, projeleriyle birlikte dizi ve filmlere de ilham verdi.

SON GÖREVİ VE HATIRASI

Erzincan’da 9 yıl görev yaptıktan sonra 1999 yılında merkez valiliğine atandı. Yazıcıoğlu’nun son görevi ise Denizli oldu. 2003 yılında Denizli Valisi olarak göreve başladı ancak 2 Eylül 2003’te geçirdiği trafik kazası sonucu yaralandı. 8 Eylül 2003’te hayatını kaybeden Yazıcıoğlu, Aydın’ın Söke ilçesinde toprağa verildi. On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni, halkın ona duyduğu sevgi ve saygıyı bir kez daha gösterdi. Merhum Yazıcıoğlu’nun ismi, birçok şehirde okullarda, caddelerde, hastanelerde ve köprülerde yaşatılıyor.