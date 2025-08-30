Haty’da Orman Yangını Kontrol Altında

HATAY’DA ORMAN YANGINI SONDÜRÜLDÜ

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Çökek Yaylası’nda, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın ihbarı sonrasında Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

ALEVLERE HIZLI MÜDAHALE

Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.