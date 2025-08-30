Haberler

Haty’da Orman Yangını Kontrol Altında

HATAY’DA ORMAN YANGINI SONDÜRÜLDÜ

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Çökek Yaylası’nda, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Yangın ihbarı sonrasında Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

ALEVLERE HIZLI MÜDAHALE

Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürmeyi başardı. Söndürme çalışmalarının ardından bölgede soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Darende Festivali’nde Sinan Akçıl Konseri

Malatya'nın Darende ilçesinde gerçekleştirilen 72. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali'nde, şarkıcı Sinan Akçıl kamuflaj kıyafetiyle sahne alarak hayranlarına keyifli anlar yaşattı.
Haberler

Hatayspor, 1-1 berabere kaldı

Hatayspor'un İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta, Hatayspor teknik direktörü Almeida, takımın performansını övdü. İstanbulspor'un hocası Avcı ise galibiyet isteğini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.