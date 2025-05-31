Hatziieremias’tan Ayasofya Provokasyonu!

YUNANISTAN’DA YENİ PROVOKASYON

Yunanistan Muhafazakar Partisi’nin kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medya platformlarında provokatif bir paylaşım daha yaptı. Hatziieremias, Yunan bayrağının yer aldığı Ayasofya Camii görüntüsünü ve İstanbul’u işgal eden Yunan askerlerinin yer aldığı, dijital olarak değiştirilmiş bir görseli “Yakında” notuyla yeniden paylaştı. Bu paylaşım, Helen milliyetçiliğinin Ayasofya ve İstanbul üzerindeki iddialarını artıran bir provokasyon olarak yorumlandı.

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜ

Yunan basını, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’deki her tatbikatını endişeyle takip ediyor. “Türkler bir gece ansızın böyle gelirse” düşüncesiyle hareket eden Yunanlı siyasetçi ve benzerlerinin eylemleri, Türk milletinin ordusuyla gösterdiği duruş sayesinde sıradan bir provokasyondan öteye geçemiyor.