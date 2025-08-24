Hava 3-5 Derece Düşüyor: MGM Açıklaması

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLAMALARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, bugünden itibaren kavurucu sıcaklar ülke genelinde kademe kademe etkisini yitiriyor. Bugün hava sıcaklıkları, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece kadar azalacak. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENTİLERİ

Karadeniz kıyıları ile Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat gibi il merkezlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Bugün, bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde sıralanıyor: Balıkesir 31 derece, Edirne 32 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece, Adana 35 derece, Antalya 31 derece, Ankara 31 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 33 derece, Diyarbakır 41 derece, Gaziantep 40 derece.