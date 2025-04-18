Hava Durumu Açık, Yağış Yok

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde gün boyunca herhangi bir yağış beklenmiyor. Havanın kuzey ve doğu bölgelerde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde, özellikle kuzey ve doğu illerde sis ve pus oluşma ihtimali var, bu doğa olayı nedeniyle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

SICAKLIKTA ARTIŞ BEKLENİYOR

Hava sıcaklıklarında da dikkat çekici bir artış yaşanacak. Özellikle batı kesimlerde, İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya gibi şehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak ve bahar havası hakim olacak. Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor. Rüzgâr kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek. Denizlerde seyir yapanlar için ise herhangi bir fırtına uyarısı yapılmadı.

GÜN SONU YAĞIŞLAR BAŞLAYACAK

Meteoroloji’nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre, hafta sonuna doğru hava durumu değişecek. Özellikle yarın, yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak yağışların sadece kısa süreli olmayacağı, Pazar günü de sürmesi öngörülüyor. Parçalı ve az bulutlu günler geçeceği öngörülse de, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Edirne °C, 24°C parçalı ve az bulutlu. İstanbul °C, 21°C parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu. Kırklareli °C, 23°C parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu. Sakarya °C, 23°C parçalı ve az bulutlu. Denizli °C, 30°C parçalı ve az bulutlu. İzmir °C, 27°C parçalı ve az bulutlu. Muğla °C, 25°C parçalı ve az bulutlu. Adana °C, 31°C az bulutlu ve açık. Antalya °C, 23°C parçalı ve az bulutlu.

Hava durumu bölgelere göre bu şekilde devam ediyor. Bolu °C, 26°C parçalı ve az bulutlu, Karabük °C, 28°C parçalı ve az bulutlu. Sinop °C, 14°C parçalı ve az bulutlu, Samsun °C, 14°C parçalı ve az bulutlu. Trabzon °C, 13°C parçalı ve az bulutlu. Erzurum °C, 14°C parçalı ve az bulutlu, Malatya °C, 23°C parçalı ve az bulutlu. Adıyaman °C, 23°C az bulutlu ve açık, Diyarbakır °C, 22°C az bulutlu ve açık.